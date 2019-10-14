Киев не нашел денег для восстановления Донбасса

Глава партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия выразил беспокойство в связи с отсутствием денег на восстановление Донбасса. По его мнению, на предстоящем саммите "нормандской четверки" Украине могут разрешить "забрать Донбасс", однако пока страна не может с ним ничего делать, поскольку не имеет средств на восстановление региона.

"Все должны понимать, что мы не готовы обратно принять Донбасс, у нас нет денег на то, чтобы восстановить инфраструктуру региона. Если на предстоящем саммите нам вернут утраченные территории, то придется в экстренном режиме искать средства", - заявил Арахамия.