Более половины американцев выступают против импичмента Трампа

Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа не поддерживают более половины американцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного агентством Университета Монмут.
"В настоящее время лишь 44% американцев считают, что Трампа следует подвергнуть импичменту и что он должен покинуть пост президента. Доля недовольных его работой выросла с августа. Тогда она составляла 35%", — говорится в распространенном сообщении.
Также в отчете социологов отмечается, что против импичмента действующего президента страны выступают 52% американцев.
Ранее об аналогичных результатах опроса сообщала компания HarrisХ. За проведение процедуры импичмента в отношении американского лидера, по их версии, высказались 47% респондентов, что на 12% выше показателя тремя месяцами ранее. Против выступили 42% опрошенных, не определились с ответом 11%. Всего в опросе приняла участие тысяча респондентов.
Напомним, что 24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Подробнее об этом читайте в материале Правда. ру.
Фото: kremlin. ru
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