Около половины американцев выступают за импичмент Трампу

Чуть меньше половины опрошенных американцев (47%) одобряют идею импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом говорят данные опроса, проведенного для американского издания The Hill.

В материале отмечается, что число американцев, выступающих за отставку главы Белого дома, значительно выросло после скандала с телефонным разговором американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

Возможный импичмент президенту США не поддержали 42% опрошенных граждан страны. Не определились со своей позицией 11% респондентов. В опросе участвовала одна тысяча американцев.

Напомним, 24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале запуска процедуры импичмента. Поводом стал телефонный разговор Трампа и Зеленского. В ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности сына вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года демократа Джо Байдена.