США ввели санкции против причастных к снабжению армии России в Сирии

США ввели санкции против трех граждан, одного юридического лица и пяти судов, причастных к "содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии".

Об этом сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

Под санкции попала "подставная компания" группы компаний "Совфрахт" Maritime Assistance, трое ее сотрудников и суда "Пассат", "Судак", "Сиг", "Язь" и ОТ-2077.

Санкции наложены из-за содействия в поставке топлива Вооруженными силам Российской Федерации в Сирии, отмечает Минфин США.

Вашингтон также отмечает, что вышеперечисленные суда якобы являются собственностью компании "Транспетрочарт", в отношении которой в 2016 году санкции уже были введены.

Министерство финансов Соединенные Штаты Америки считает, что посредством введения ограничений американское ведомство ликвидирует "схему обхода санкций", которая направлена на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

Напомним, что Военная операция Российской Федерации против террористических формирований Сирийской республики началась в сентябре 2015 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заявил, что север Афганистана может стать новым плацдармом для ИГ*.

* - запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация.

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