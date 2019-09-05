В тюрьмах Сирийской Арабской Республики находятся дети с российским гражданством.
Об этом агентству новостей РИА сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.
По словам специалиста, дети оказались в тюрьмах Сирии вместе с осужденными матерями. Кузнецова отметила, что согласно местным правилам, детей быть в тюрьме не должно — власти Сирии просто оставили их с матерями, чтобы не разлучать.
Омбудсмен заявила, что в данный момент ведется работа по возвращению четверых обнаруженных в сирийских тюрьмах детей в Россию.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и Великобритания отказались помогать в восстановлении Сирийской Арабской Республики.
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