Ведущие страны Запада отказались помогать в восстановлении Сирии

Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и Великобритания отказались помогать в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

Так, объявили представители ведущих западных стран в совместном заявлении, ни Вашингтон, ни Париж, ни Берлин, ни Лондон не будут оказывать Сирии помощь до тех пор, пока на территории этого государства не начнется "настоящее политическое урегулирование".

Примечательно, что представители Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании объяснили понимание Западом "настоящего политического урегулирования". Так, указали они, речь идет о "заслуживающем доверия, предметном и подлинном политическом процессе".

Соответствующее заявление представители четырех ведущих западных государств сделали в связи с восьмой годовщиной открытого вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, что война в Сирии началась весной 2011 года. Начавшись как локальное гражданское противостояние, конфронтация быстро переросла в многоуровневый и многосторонний конфликт. Так или иначе в войну на территории Сирийской республики были вовлечены Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Иран, Ирак, Турция, Израиль, Германия, Великобритания, Франция и многие другие страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подозревает Соединенные Штаты Америки в желании создать новое государство на Среднем Востоке. Так, часть территорий современной Сирийской республики, указал глава российского ведомства, Вашингтон намерен сделать подконтрольными себе.

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