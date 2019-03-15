Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ведущие страны Запада отказались помогать в восстановлении Сирии

Мир

Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и Великобритания отказались помогать в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

Ведущие страны Запада отказались помогать в восстановлении Сирии. 400808.jpeg

Так, объявили представители ведущих западных стран в совместном заявлении, ни Вашингтон, ни Париж, ни Берлин, ни Лондон не будут оказывать Сирии помощь до тех пор, пока на территории этого государства не начнется "настоящее политическое урегулирование".

Примечательно, что представители Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании объяснили понимание Западом "настоящего политического урегулирования". Так, указали они, речь идет о "заслуживающем доверия, предметном и подлинном политическом процессе".

Соответствующее заявление представители четырех ведущих западных государств сделали в связи с восьмой годовщиной открытого вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, что война в Сирии началась весной 2011 года. Начавшись как локальное гражданское противостояние, конфронтация быстро переросла в многоуровневый и многосторонний конфликт. Так или иначе в войну на территории Сирийской республики были вовлечены Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Иран, Ирак, Турция, Израиль, Германия, Великобритания, Франция и многие другие страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подозревает Соединенные Штаты Америки в желании создать новое государство на Среднем Востоке. Так, часть территорий современной Сирийской республики, указал глава российского ведомства, Вашингтон намерен сделать подконтрольными себе.

Читайте также:

Сирия: дьявол оказался звездно-полосатым.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Ирак Иран Сирия война армия запад Европа Россия деньги Франция Германия Великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Подмосковные дачи дешевеют с каждым годом
Непознанное
Ведьма Алена Полынь: Мир вокруг вас достоин вашей любви
Новости Иркутска
Завод для Китая на Байкале России не нужен в принципе
Новости Все >
США усилили санкции против России из-за Украины
Гараничев не включен в состав сборной России на мужскую эстафету
Минтранс может установить минимальные габариты бесплатной ручной клади
Боксер Усик отреагировал на разгром "Динамо" песней группы "Чайф"
Министр культуры объяснил, почему за рубежом "боятся русского кино"
Назван состав сборной России на женскую эстафету чемпионата мира
Ведущие страны Запада отказались помогать в восстановлении Сирии
Лучшие европейские клубы взбунтовались против ФИФА
Главный тренер сборной России по биатлону нагрубил журналистам
Порошенко на митинге поблагодарил "всех, кто защитил врага"
Читательский топ
Пути ислама: сунниты и шииты
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Индии придумали защиту для истребителей российского производства
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Пути ислама: сунниты и шииты
Ислам
Пути ислама: сунниты и шииты
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты
Общество
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Кремль
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов

Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.

В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Кошелек
Как в России можно победить бедность
Новости Украины
В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"

Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.

В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Военные новости
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Военные новости
Российский невидимый танк Т-90М и его характеристики
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Любовь Степушова О чем говорит манифест новозеландского убийцы Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 5 Владимир Губарев Соломон Соловьев Формула победителей смертельных болезней - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
США усилили санкции против России из-за Украины
Посол РФ ответил на комментарий МИД Белоруссии про начинающего "бухгалтера"
Завод для Китая на Байкале России не нужен в принципе
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Как в России можно победить бедность
Как в России можно победить бедность
США ввели санкции против представителей Международного уголовного суда
В Дагестане выступили против строительства "Хабиб Арены" в виде папахи
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Завод для Китая на Байкале России не нужен в принципе
В Индии придумали защиту для истребителей российского производства
Суд отказал в аресте депутаты Госдумы, подозреваемого в получении трехмиллиардной взятки
Спикер Госдумы предложил посчитать ущерб, нанесенный Крыму в составе Украины
Focus Online: Европа собрала миллиарды на помощь Сирии, а Россия не платит ни копейки
История и современность Все >
Девять человек в Перу умерли на похоронах от некачественной еды
Девять человек в Перу умерли на похоронах от некачественной еды
Все, что вы не знали о Елизавете II: интересные факты
Все, что вы не знали о Елизавете II: интересные факты
Российский невидимый танк Т-90М и его характеристики
Российский невидимый танк Т-90М и его характеристики
В Совбезе заявили о стягивании войск НАТО к российским границам
В Совбезе заявили о стягивании войск НАТО к российским границам
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Горлицкий прорыв: как русская армия потеряла в Галиции все, что завоевала в 1914 году
Горлицкий прорыв: как русская армия потеряла в Галиции все, что завоевала в 1914 году
Последняя битва Юлия Цезаря: день, когда он все мог потерять
Последняя битва Юлия Цезаря: день, когда он все мог потерять
Два "стратега" Ту-22М3 облетели Черное море
Два "стратега" Ту-22М3 облетели Черное море
Герой "Русской весны" рассказал тонкости присоединения Крыма
Герой "Русской весны" рассказал тонкости присоединения Крыма
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
5% пациентов просыпаются от наркоза во время операции
5% пациентов просыпаются от наркоза во время операции
Беспроводные наушники могут спровоцировать развитие рака
Беспроводные наушники могут спровоцировать развитие рака
Новый формат "Модного приговора"
Новый формат "Модного приговора"
Дети сироты будут жить в квартирах-тренажерах
Дети сироты будут жить в квартирах-тренажерах
Кристиан Диор: Наследие
Кристиан Диор: Наследие
Лазерная эпиляция: путь к идеальной себе
Лазерная эпиляция: путь к идеальной себе
Тина Канделаки об активном наступлении феминизма во всем мире
Тина Канделаки об активном наступлении феминизма во всем мире
У мужчины из-за ватных палочек воспалился мозг
У мужчины из-за ватных палочек воспалился мозг
Роботам поручили сообщать больным плохие новости
Роботам поручили сообщать больным плохие новости
Мужское Все >
Ночной карась: секреты ловли
Ночной карась: секреты ловли
Ученые близки к оживлению мамонта
Ученые близки к оживлению мамонта
Дизайн интерьера для огненных знаков Зодиака: Овен, Лев, Стрелец
Дизайн интерьера для огненных знаков Зодиака: Овен, Лев, Стрелец
Как грамотно сократить расходы
Как грамотно сократить расходы
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Патриарх попросил передать РПЦ Музей Андрея Рублева в Москве
Патриарх попросил передать РПЦ Музей Андрея Рублева в Москве
Пути ислама: сунниты и шииты
Пути ислама: сунниты и шииты
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Нужна ли машинка для стрижки собак
Нужна ли машинка для стрижки собак
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Собака в постели — вред или польза
Собака в постели — вред или польза
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
В Швейцарии нашли останки древних рыб
В Швейцарии нашли останки древних рыб
Предками коров оказались хищники
Предками коров оказались хищники
Паспорта с "пропиской" в Волгограде получат местные бродячие собаки
Паспорта с "пропиской" в Волгограде получат местные бродячие собаки
Мужчина заработал гнойное воспаление мозга из-за ватных палочек
Мужчина заработал гнойное воспаление мозга из-за ватных палочек
За что могут заблокировать вашу банковскую карту
За что могут заблокировать вашу банковскую карту
Умершая два года назад мать оставила дочери послание на свадебных туфлях
Умершая два года назад мать оставила дочери послание на свадебных туфлях
Надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
Надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
В Белоруссии во дворе жилого дома нашли уран
В Белоруссии во дворе жилого дома нашли уран
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма

СКР возбудил уголовное дело против идеолога новой Украины Владимира Вятровича по обвинению в реабилитации нацизма. Почему же не против украинского государства?

Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ