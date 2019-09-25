Север Афганистана в ближайшее время может превратиться в новый плацдарм для террористической группировки "Исламское государство"*.
Об этом в ходе своего выступления на Совете безопасности ООН заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщают "РИА Новости".
Необходимо, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, оказать "внешнее содействие Афганистану" в преодолении угрозы и вызовов со стороны ИГ*.
Отметим, что террористическая группировка "Исламское государство"* помимо Сирии и Афганистана действует или действовала в Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что скрепляет союз России с Индией, Китаем и Ираном.
* - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.
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