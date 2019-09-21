Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Делегация от Украины отказалась участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко, передает агентство новостей РИА.

Постсоветская республика, отметил народный избранник, не имеет другой возможности реагировать на "нарушения этой организацией собственных принципов".

Богдан Яремко заявил, что делегация от Украины сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Отметим, что осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет с 30 сентября по 4 октября текущего года.

Напомним, что в конце июня текущего года ПАСЕ в полном объеме восстановила права делегации от Российской Федерации. Украина же — российскую делегацию лишили прав после присоединения Крымского полуострова — выступала активно против возвращения России в ассамблею.

Чтобы не пустить Россию в ПАСЕ, Украина даже добровольно заплатила 400 тысяч евро вместо 316 тысяч в качестве ежемесячного членского взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте также:

Глава Евросовета Туск предложил принять в G8 Украину, а не Россию.