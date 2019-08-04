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Украина добровольно заплатила в ПАСЕ больше положенного

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина добровольна заплатила 400 тысяч евро вместо 316 тысяч в качестве ежемесячного членского взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Киев пошел на это, чтобы не пустить в ПАСЕ делегацию Российской Федерации, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По словам специалиста, переплата связана со стремлением компенсировать сумму, которой Парламентской ассамблеи Совета Европы не хватало из-за отсутствия взносов России. Таким образом, пояснил Дмитрий Кулеба, Украина пытается убедить руководство ПАСЕ не возвращать Российскую Федерацию в состав ее участников.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы также отметил, что постсоветская республика призвала и другие страны присоединиться и заплатить больше положенного. Примеру Украина, однако, никто из членов Парламентской ассамблеи Совета Европы не последовал, признал Дмитрий Кулеба.

Отметим, что ежемесячный взнос Российской Федерации в ПАСЕ составляет порядка 3 миллионов евро. Украина же должна платить Парламентской ассамблее Совета Европы гораздо меньше — 316 тысяч евро ежемесячно.

Ранее Киев предложил ввести уголовное наказание за переговоры с РФ.

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