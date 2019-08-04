В Киеве предложили ввести уголовное наказание за переговоры с РФ

Необходимо ввести уголовную ответственность за переговоры с представителями Российской Федерации не уполномоченными на это Украиной лицами.

С таким предложением выступил будущий депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны навести порядок", — заявил сторонник действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что партия "Слуга народа" главы постсоветской республики победила на прошедших выборах в Верховную раду.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре этого года встретится с главой США Дональдом Трампом.

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