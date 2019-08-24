Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Российскую Федерацию обратно в G7.
Об этом Туск заявил в Биаррице, Франция, где пройдет очередной саммит "Большой семерки".
Глава Евросовета призвал мировое сообщество подумать над идеей принять Украину в G7 вместо России.
Дональд Туск указал, что впервые Российскую Федерацию приглашали в международный клуб для того, чтобы она пошла "по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона".
Сегодня же, уверен Туск, РФ игнорирует этот путь.
Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился с предложением главы Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит "Большой семерки" в следующем году.
Отметим, что на сегодняшний день в G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.
В 2014-м году из-за присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации страны Запада заявили о прекращении своего участия в G8.
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