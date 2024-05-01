Новый авиарейс Киров-Махачкала запущен в честь 650-летия Кирова: первый рейс прошёл успешно

В понедельник, 29 апреля, был запущен новый авиарейс из Махачкалы до Кирова. Открытие рейса произошло в честь 650-летия города Киров и было инициировано губернатором Александром Соколовым, который подчеркнул важность расширения авиационной сети региона.
Первый рейс из Махачкалы успешно приземлился в аэропорту Победилово, как сообщили в пресс-центре областного правительства. На борту авиакомпании "Северный ветер" прибыли около 100 пассажиров, среди которых были как жители Дагестана, так и кировчане, вернувшиеся из отпуска.
Продолжительность перелёта составила три часа, что значительно сокращает время в пути по сравнению с двухдневной поездкой наземным транспортом.
Обратный рейс в Махачкалу отправил около 130 пассажиров, большинство из которых отправились на отдых. В рамках промоакции одному из пассажиров, ставшему сотым на рейсе, был предоставлен бесплатный доступ в бизнес-класс зал ожидания.
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