Праздничная закуска по-грузински: рулетики из баклажанов с начинкой из грецких орехов и чеснока

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами: праздничная закуска

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти рулетики из баклажанов по-грузински с начинкой из грецких орехов — восхитительно простая и полезная веганская закуска.

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Три ингредиента, несколько искусно подобранных специй и менее часа времени — и вы получите изысканную закуску, которую не стыдно подать гостям.

Ингредиенты

3 баклажана,

соль,

чёрный перец,

кулинарный спрей,

150 г (1,5 стакана) грецких орехов,

100 мл очень горячей воды,

2 измельчённых зубчика чеснока,

1 чайная ложка хмели-сунели,

1/2 чайной ложки молотого кориандра,

2 чайные ложки белого винного уксуса,

3 столовые ложки зёрен граната для подачи.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разрежьте баклажаны вдоль острым ножом. Сбрызните противень кулинарным спреем и разложите на нём ломтики баклажанов. Слегка сбрызните ломтики кулинарным спреем, затем посолите и поперчите. Выпекайте 15 минут, затем переверните и запекайте ещё 15 минут. Раскрошите грецкие орехи пестиком в ступке, добавьте измельчённый чеснок, хмели-сунели, молотый кориандр, белый винный уксус, соль и перец. Перемешайте и медленно добавляйте в миску горячую воду, постоянно помешивая. Выложите начинку на ломтики баклажанов, сверните их рулетиками. По желанию украсьте зёрнами граната.