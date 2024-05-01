Праздничная закуска по-грузински: рулетики из баклажанов с начинкой из грецких орехов и чеснока

Эти рулетики из баклажанов по-грузински с начинкой из грецких орехов — восхитительно простая и полезная веганская закуска.
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Три ингредиента, несколько искусно подобранных специй и менее часа времени — и вы получите изысканную закуску, которую не стыдно подать гостям.
Ингредиенты
3 баклажана,
соль,
чёрный перец,
кулинарный спрей,
150 г (1,5 стакана) грецких орехов,
100 мл очень горячей воды,
2 измельчённых зубчика чеснока,
1 чайная ложка хмели-сунели,
1/2 чайной ложки молотого кориандра,
2 чайные ложки белого винного уксуса,
3 столовые ложки зёрен граната для подачи.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Разрежьте баклажаны вдоль острым ножом. Сбрызните противень кулинарным спреем и разложите на нём ломтики баклажанов. Слегка сбрызните ломтики кулинарным спреем, затем посолите и поперчите. Выпекайте 15 минут, затем переверните и запекайте ещё 15 минут.
Раскрошите грецкие орехи пестиком в ступке, добавьте измельчённый чеснок, хмели-сунели, молотый кориандр, белый винный уксус, соль и перец. Перемешайте и медленно добавляйте в миску горячую воду, постоянно помешивая.
Выложите начинку на ломтики баклажанов, сверните их рулетиками. По желанию украсьте зёрнами граната.
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