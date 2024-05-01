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Праздничная закуска по-грузински: рулетики из баклажанов с начинкой из грецких орехов и чеснока

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами: праздничная закуска

1:35
Еда

Эти рулетики из баклажанов по-грузински с начинкой из грецких орехов — восхитительно простая и полезная веганская закуска.

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами: праздничная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by salvagekat is licensed under CC BY-SA 2.0

Три ингредиента, несколько искусно подобранных специй и менее часа времени — и вы получите изысканную закуску, которую не стыдно подать гостям.

Ингредиенты

  • 3 баклажана,
  • соль,
  • чёрный перец,
  • кулинарный спрей,
  • 150 г (1,5 стакана) грецких орехов,
  • 100 мл очень горячей воды,
  • 2 измельчённых зубчика чеснока,
  • 1 чайная ложка хмели-сунели,
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра,
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса,
  • 3 столовые ложки зёрен граната для подачи.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разрежьте баклажаны вдоль острым ножом. Сбрызните противень кулинарным спреем и разложите на нём ломтики баклажанов. Слегка сбрызните ломтики кулинарным спреем, затем посолите и поперчите. Выпекайте 15 минут, затем переверните и запекайте ещё 15 минут.
  2. Раскрошите грецкие орехи пестиком в ступке, добавьте измельчённый чеснок, хмели-сунели, молотый кориандр, белый винный уксус, соль и перец. Перемешайте и медленно добавляйте в миску горячую воду, постоянно помешивая. 
  3. Выложите начинку на ломтики баклажанов, сверните их рулетиками. По желанию украсьте зёрнами граната. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ С СЫРНЫМ КРЕМОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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