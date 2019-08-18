Трамп случайно оскорбил своего единомышленника

Президент США Дональд Трамп оскорбил одного из своих единомышленников во время выступления на митинге в городе Манчестер. Глава государства выступал перед американцами на стадионе, когда на его территорию проникли протестующие.

Полиция начала выводить нарушителей порядка. В это время Трамп указал пальцем на одного из мужчин и заявил, что у него проблемы с лишним весом. Президент сказал, чтобы мужчина уходил домой и занялся спортом. Примечательно, что мужчина, на которого указывал Трамп, был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".

Позже оказалось, что "жертвой" президента стал сторонник республиканской партии Фрэнк Доусон. Об ошибке узнал и сам Трамп, тогда он позвонил Доусону с борта самолета и выразил ему благодарность за поддержку, но не извинился за свое высказывание. Доусон сообщил, что не обижается на президента и дальше будет его поддерживать.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о другом провальном выступлении Дональда Трампа, на котором он пытался объяснить своим сторонникам, что такое СНГ. "Помните был такой Советский Союз? Ну когда они были все вместе? Пока не решили поменять название: "Теперь мы будем называть себя Россией", - обратился к избирателям Трамп.

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