У Трампа не получилось объяснить, что такое СНГ

Президент США Дональд Трамп прибыл в город Цинциннати в штате Огайо, чтобы провести встречу с избирателями. Американский лидер попытался объяснить своим сторонникам, что такое СНГ (Содружество независимых государств - прим. ред.).

"Помните был такой Советский Союз? Ну когда они были все вместе? Пока не решили поменять название: "Теперь мы будем называть себя Россией", - обратился к избирателям Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже делал заявление о Советском Союзе. По его мнению, СССР распался из-за конфликта в Афганистане.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала расследование американского телеканала NBC, которое ссылалось на то, что Дональд Трамп - "личный спящий агент Путина".

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