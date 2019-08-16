Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что превзошел рекорд Элтона Джона по числу зрителей во время своего выступления в штате Нью-Гэмпшир в рамках предвыборной кампании 2020 года.
"Великолепные новости! Сегодня мы побили рекорд посещаемости на стадионе SNHU Arena в Манчестере, который ранее принадлежал Элтону Джону", - написал он на своей странице в Twitter.
Как уточнил портал Breitbart News, американский президент побил рекорд по посещаемости стадиона. Он вмещает примерно 12 тысяч человек и был практически полностью заполнен.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться уже заявили действующий лидер страны Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Трампа, благодаря нему страны-участницы Североатлантического альянса заплатили на 100 миллиардов долларов больше.
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