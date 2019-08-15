Демонстранты покинули здание аэропорта в Гонконге

В четверг все протестующие освободили терминал и зал прилета в аэропорту Гонконга. Сотрудники аэропорта очистили помещения от антиправительственных плакатов. По информации правоохранительных органов, еще вечером в среду аэропорт занимали несколько десятков демонстрантов.

Примечательно, что некоторые протестующие приносили извинения туристам за задержку и отмену рейсов. Сейчас ситуация в аэропорту Гонконга нормализовалась. Этого удалось достигнуть благодаря особому режиму пропуска на территорию аэропорта, который ввела администрация.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что аэропорт Гонконга несколько дней подряд отменял все рейсы из-за массовых акций протестов. Самолетам, которые уже находятся в воздухе разрешат зайти на посадку. Остальные рейсы будут перенаправлены на другие посадочные полосы. Примечательно, что аэропорт Гонконга является самым нагруженным в мире. Ежедневно он обслуживает более 800 рейсов.

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