Аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за протестов

Тысячи протестующих в Гонконге заняли здание аэропорта. Руководству аэропорта пришлось отменить все рейсы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Самолетам, которые уже находятся в воздухе разрешат зайти на посадку. Остальные рейсы будут перенаправлены на другие посадочные полосы. Примечательно, что аэропорт Гонконга является самым нагруженным в мире. Ежедневно он обслуживает более 800 рейсов.

Протестующие продолжают сидячую акцию внутри аэропорта, которая продолжается уже более 72 часов. Участники акции заняли все залы, а также заблокировали подъездные дороги.