Тысячи протестующих в Гонконге заняли здание аэропорта. Руководству аэропорта пришлось отменить все рейсы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Самолетам, которые уже находятся в воздухе разрешат зайти на посадку. Остальные рейсы будут перенаправлены на другие посадочные полосы. Примечательно, что аэропорт Гонконга является самым нагруженным в мире. Ежедневно он обслуживает более 800 рейсов.
Протестующие продолжают сидячую акцию внутри аэропорта, которая продолжается уже более 72 часов. Участники акции заняли все залы, а также заблокировали подъездные дороги.
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По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
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