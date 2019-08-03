Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады

Агентство по международному развитию USAID из США проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов Верховной рады Украины.

Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа постсоветской республики.

Сообщается, что тренинг, который будут проводить американские специалисты, называется "Деятельность народного депутата Украины и его команды". Участники двухдневных курсов получат знания о правовой основе и форме работы депутата в постсоветской республике. Полученные знания помогут народным избранникам в их дальнейшей работе.

Напомним, что выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля текущего года. Согласно данным Центрального избирательного комитета постсоветской республики, партия действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и заняла первое место.

Второе место на выборах в Верховную раду набрала "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко, а третье — "Батькивщина", партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Четвертое и пятое места достались партии бывшего президента страны Петра Порошенко и "Европейская солидарность" и партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" соответственно.

Отметим, что всего в парламент Украины проходят пять партий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки получило запрос Украины на приобретение военного оборудования.

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