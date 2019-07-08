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Украина подала запрос на приобретение военной техники по программе НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина впервые подала запрос на приобретение военного оборудования, используя программу продаж Пентагона.


"Войны на Украине не будет. Будут провокации\"

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, сообщают украинские средства массовой информации.

В данный момент, указывает телеканал "112 Украина", США рассматривают запрос постсоветской республики. Уильям Тейлор отмечает, что Соединенные Штаты Америки поддерживают реформирование украинского оборонного сектора.

Отметим, что недавно Украина договорилась о поставках вооружений и с Канадой. Позже, однако, выяснилось, что предлагаемое Киеву Оттавой оружие требует срочного ремонта, после которого его можно использовать лишь строго в учебных целях. Дело в том, что использовать это оружие на поле боя было бы опасно для самих украинских солдат.

Российская Федерация же выразила свое сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки, Канада и прочие страны Запада не пытаются урегулировать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем, а продолжают подталкивать постсоветскую республику к продолжению открытого вооруженного противостояния.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов".

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Темы сша война армия оружие донбасс украина пентагон
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