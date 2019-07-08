Украина впервые подала запрос на приобретение военного оборудования, используя программу продаж Пентагона.
Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, сообщают украинские средства массовой информации.
В данный момент, указывает телеканал "112 Украина", США рассматривают запрос постсоветской республики. Уильям Тейлор отмечает, что Соединенные Штаты Америки поддерживают реформирование украинского оборонного сектора.
Отметим, что недавно Украина договорилась о поставках вооружений и с Канадой. Позже, однако, выяснилось, что предлагаемое Киеву Оттавой оружие требует срочного ремонта, после которого его можно использовать лишь строго в учебных целях. Дело в том, что использовать это оружие на поле боя было бы опасно для самих украинских солдат.
Российская Федерация же выразила свое сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки, Канада и прочие страны Запада не пытаются урегулировать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем, а продолжают подталкивать постсоветскую республику к продолжению открытого вооруженного противостояния.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов".
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