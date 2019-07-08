Украина подала запрос на приобретение военной техники по программе НАТО

Украина впервые подала запрос на приобретение военного оборудования, используя программу продаж Пентагона.



"Войны на Украине не будет. Будут провокации\"

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, сообщают украинские средства массовой информации.

В данный момент, указывает телеканал "112 Украина", США рассматривают запрос постсоветской республики. Уильям Тейлор отмечает, что Соединенные Штаты Америки поддерживают реформирование украинского оборонного сектора.

Отметим, что недавно Украина договорилась о поставках вооружений и с Канадой. Позже, однако, выяснилось, что предлагаемое Киеву Оттавой оружие требует срочного ремонта, после которого его можно использовать лишь строго в учебных целях. Дело в том, что использовать это оружие на поле боя было бы опасно для самих украинских солдат.

Российская Федерация же выразила свое сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки, Канада и прочие страны Запада не пытаются урегулировать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем, а продолжают подталкивать постсоветскую республику к продолжению открытого вооруженного противостояния.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военный Вооруженных сил Украины в Донбассе открыл огонь по бойцам полка "Азов".

Читайте также:

США признали готовность к войне с Россией на Украине.