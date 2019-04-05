Зеленский стал президентом. Что дальше?

Что и как будет, если Владимир Зеленский повторит успех во втором туре выборов и станет президентом Украины? Сможет ли он оправдать чаяния украинцев о прекращении войны и наступлении мира? Как он будет относиться к ярым националистам? Будет ли он реализовывать свои обещания и заявления?



У Зеленского есть шанс остаться в истории

Это вряд ли, ведь такого в истории Украины еще не было. Все политики поступали ровно наоборот. Об этом "Правде.Ру" рассказал лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.

Читайте начало интервью: Зеленский — клоун или "слуга народа"?﻿

— Украинские пропагандисты после первого тура выборов просто в панике. В частности, перебравшийся туда Муждабаев кричит, что все украинцы сдали Путину Украину, и чуть ли не призывает к войне. Он говорит, что это закончится развалом Украины, но все равно "мы должны воевать за нашу неньку" и т. д. Зеленский в случае победы как-то приструнит националистов? Или у него нет такого желания? Или не будет достаточных возможностей? Он тоже может поставить на них, будет опираться на эту силу?

— Ему придется с ними иметь дело в любом случае. Необходимо будет выбирать: быть на их стороне или же с ними жестко разбираться. Большинство народа хочет, чтобы они перестали беспредельничать. На Украине сейчас одна из главных проблем — прекращение войны и наступление мира. Но для того, чтобы решить вопрос мира, необходимо приструнить, а где-то и уничтожить этих псевдопатриотов.

Ведь именно они заставляют власть продолжать войну. А люди этого не хотят. И кто бы ни стал президентом, как бы вообще ни развивались события, в любом случае это уже стало вопросом существования государства. Просто монополия на насилие не может принадлежать никому другому, кроме государства.

С другой стороны, наблюдая истерики Муждабаева и подобных, понятно, что у них действительно траур. Я наблюдаю это с нескрываемым удовольствием. Они понимают, что при смене власти, при отходе от власти Порошенко, который олицетворяет их чаяния, у них могут начаться серьезные проблемы. Просто потому, что вдруг на Украине начнут работать законы, которые они попирали все пять лет, задавая тон в украинской политике и вообще во всех сферах. Поэтому, конечно же, они боятся, им страшно, конечно же, они не хотят потерять власть.

Тогда, на Майдане, они совершили государственный переворот, поэтому им ничего не остается, как поддерживать Порошенко. А он позволял им грабить юго-восток, оправдываясь чувством патриотизма и именем революции. Все эти мерзавцы прекрасно понимают, что их время может скоро уйти. Рано или поздно оно все равно уйдет, но они не думали, что так скоро. И тогда им придется отвечать за бесчинства. А придется в любом случае — рано или поздно все равно ответят.

— Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока воздержится от оценок выборов, посмотрит, как пройдет второй тур. Почему, на ваш взгляд, мы решили взять паузу?

— Кремль расширяет себе поле для маневра. Сейчас действительно нет смысла признавать или не признавать эти выборы. Может и признать. Кстати, тоже вариант. Сейчас Кремль начал играть достаточно выверенную позицию по отношению к Украине, не погружаясь глубоко в процесс, не делая ставку на тех или иных игроков, потому что все они являются русофобами, по крайней мере, демонстрируют такую позицию.

Российская власть определила в политическом пространстве Украины группу людей, с которыми они готовы работать. Это, прежде всего, группа Медведчука, где есть Юрий Бойко и остальные. На мой взгляд, заявления, которые сегодня звучат из Москвы, напоминают состояние сильного человека, который говорит: "Ребята, мы готовы с вами разговаривать, но дайте нам стопроцентные гарантии, что все-таки диалог будет развиваться и вы будете держать слово".

Ведь, по сути, за последние пять лет, а на самом деле все 27 лет независимости Украины ее политическая элита все время в обмен на что-то брала на себя обязательства, но даже не собирались их выполнять. Постоянно кидали налево и направо, и, безусловно, подыгрывая постоянно нашему вечному противнику — Западу, который плотненько сюда вошел и продолжает хозяйничать. Но эти позиции сегодня трещат по швам.

Порошенко задекларировал очень одиозную программу и высокую планку поставил перед собой: или я, или Путин. Получается, если у него — 16-17 процентов поддержки, то остальные Путин получает. Это значит, что Украина чуть ли не единогласно голосует за Путина, причем порою даже гораздо более активно, чем сами россияне…

— Насколько все-таки велики шансы у Зеленского в финале? Ведь действующему президенту не просто есть что терять, это для него вопрос жизни и смерти.

— Если говорить серьезно, то, конечно же, Порошенко вобрав в себя, олицетворив на Украине все прозападные веяния и послушно исполняя все желания Запада, несмотря на все провалы имеет их поддержку. Естественно, Порошенко будет вовсю использовать административный ресурс.

Насколько сможет — тоже большой вопрос. Ведь реальная поддержка на местах у него очень мала. Но зато вовсю продолжается подкуп избирателей. Опять же, технологии фальсификации, в том числе при поддержке западных служб.

Конечно, хотелось бы верить в лучшее. Если Зеленскому удастся в этой ситуации сохранить поддержку и действительно стать Голобородько не на экране, а в жизни, тогда, конечно, у него хорошие шансы на победу. И главное — появится шанс на нормализацию у нашего народа украинского. Но это довольно мифический шанс.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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