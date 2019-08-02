Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его администрации (офиса) Андрей Богдан написал заявление об увольнении.
"Президент подтвердил, что руководитель его офиса написал заявление на увольнение", - отмечает пресс-служба главы государства.
Заявление Богдана президент пока не подписал. По словам Зеленского, в его команде подобные заявление пишутся в том случае, если человек не может справиться с поставленными перед ним задачами.
"Мы договорились с самoго начала, что напишем заявления на увольнение. Если тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал украинский лидер.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке Богдана. При этом заместитель главы президентского офиса заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.