Зеленский подтвердил наличие заявления об увольнении главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его администрации (офиса) Андрей Богдан написал заявление об увольнении.

"Президент подтвердил, что руководитель его офиса написал заявление на увольнение", - отмечает пресс-служба главы государства.

Заявление Богдана президент пока не подписал. По словам Зеленского, в его команде подобные заявление пишутся в том случае, если человек не может справиться с поставленными перед ним задачами.

"Мы договорились с самoго начала, что напишем заявления на увольнение. Если тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал украинский лидер.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке Богдана. При этом заместитель главы президентского офиса заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.