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Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

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Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную РФ резолюцию.


В МИД РФ назвали долгом России борьбу с героизацией нацизма / Новости от 07.05.2019 21:59

Предложенная Российской Федерацией резолюция называлась "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью".

Предложенный Россией документ в числе прочего предусматривал и призыв к противодействию героизации нацистов.

Отметим, что против документа проголосовали 25 членов делегаций. За его принятие выступили вдвое меньше — 11 человек.

13 делегатов приняли решения воздержаться от голосования.

Автором резолюции стал депутат Государственной думы Российской Федерации Артем Туров. Депутат Госдумы напомнил, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и все без исключения ее составные части.

Примечательно, что раскритиковали документ, в частности, делегации от Литвы, Украины и Великобритании. Парламентарии указали, что в резолюции должно было найтись место и критике коммунизма.

Делегация из Соединенных Штатов Америки же, также выступившая против резолюции, заявила, что РФ сама якобы не признает "свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии".

Напомним, что сегодня, 7 июля, комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Правда.Ру" писала об этом.

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Темы сша пасе литва европа россия украина великобритания
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