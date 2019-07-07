Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную РФ резолюцию.
Предложенная Российской Федерацией резолюция называлась "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью".
Предложенный Россией документ в числе прочего предусматривал и призыв к противодействию героизации нацистов.
Отметим, что против документа проголосовали 25 членов делегаций. За его принятие выступили вдвое меньше — 11 человек.
13 делегатов приняли решения воздержаться от голосования.
Автором резолюции стал депутат Государственной думы Российской Федерации Артем Туров. Депутат Госдумы напомнил, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и все без исключения ее составные части.
Примечательно, что раскритиковали документ, в частности, делегации от Литвы, Украины и Великобритании. Парламентарии указали, что в резолюции должно было найтись место и критике коммунизма.
Делегация из Соединенных Штатов Америки же, также выступившая против резолюции, заявила, что РФ сама якобы не признает "свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии".
Напомним, что сегодня, 7 июля, комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Правда.Ру" писала об этом.
Читайте также:
Героизация нацистов на Украине: что скажет Европа?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.