В ОБСЕ приняли резолюцию об "оккупации" РФ Абхазии и Южной Осетии

Российскую Федерацию призвали отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующую резолюцию принял Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отметим, что документ подготовила депутат из Грузии София Кацарава. Законопроект поддержали 50 членов делегаций. Против выступили лишь пять, а еще девять парламентариев воздержались от голосования.

В резолюции Россию обвиняют в "оккупации" и попытках "фактической аннексии" Абхазии и Южной Осетии, которые на самом деле являются якобы территориями Грузии.

Российская сторона же отметила, что признание республик в 2008 году прошло согласно нормам международного права.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь силой вернуть регион под свой контроль. После вмешательства Российской Федерации грузинская армия была вытеснена из зоны конфликта.

Сразу же после этого РФ официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии.

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