Латвия сочла безопасным строящийся у ее границ радиоактивный могильник

Строящийся в Литве могильник для захоронения радиоактивных отходов безопасен для жителей Латвии.



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Об этом заявила генеральный директор Государственной службы охраны среды Латвии Элита Баклане-Ансберга.

Само по себе слово "радиация", признает она, является тревожным словом для любого без исключения жителя планеты Земля. Элита Баклане-Ансберга отметила, что власти Латвии понимают опасения и тревогу своих граждан.

Но, заявляет гендиректор Государственной службы охраны среды постсоветской республики, какой-либо серьезной угрозой для граждан страны строящийся в Литве могильник якобы не несет.

Напомним, что весной текущего года стало известно о строительстве в Висагинском самоуправлении Литвы могильника для захоронения радиоактивных отходов. Новость эта вызвала опасения у жителей граничащего с ним Даугавпилсского края в Латвии.

Дело в том, что литовский могильник для захоронения радиоактивных отходов будет возведен буквально в нескольких десятках километров от латышского Даугавпилса.

Власти города направили в Министерство охраны среды и регионального развития Латвии письмо с просьбой защитить право латышей на хорошую окружающую среду.

Ведомство же отказалось вмешиваться в проект Литвы - жители Даугавпилсского края, заявили там, могли высказаться по этому поводу 14 лет назад.

В Министерстве охраны среды и регионального развития Латвии посчитали, что комментарий Элиты Баклане-Ансберга удовлетворит и успокоит граждан постсоветской республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на территориях современной Украины хранятся ядерные отходы Соединенных Штатов Америки.

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