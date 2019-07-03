Строящийся в Литве могильник для захоронения радиоактивных отходов безопасен для жителей Латвии.
Об этом заявила генеральный директор Государственной службы охраны среды Латвии Элита Баклане-Ансберга.
Само по себе слово "радиация", признает она, является тревожным словом для любого без исключения жителя планеты Земля. Элита Баклане-Ансберга отметила, что власти Латвии понимают опасения и тревогу своих граждан.
Но, заявляет гендиректор Государственной службы охраны среды постсоветской республики, какой-либо серьезной угрозой для граждан страны строящийся в Литве могильник якобы не несет.
Напомним, что весной текущего года стало известно о строительстве в Висагинском самоуправлении Литвы могильника для захоронения радиоактивных отходов. Новость эта вызвала опасения у жителей граничащего с ним Даугавпилсского края в Латвии.
Дело в том, что литовский могильник для захоронения радиоактивных отходов будет возведен буквально в нескольких десятках километров от латышского Даугавпилса.
Власти города направили в Министерство охраны среды и регионального развития Латвии письмо с просьбой защитить право латышей на хорошую окружающую среду.
Ведомство же отказалось вмешиваться в проект Литвы - жители Даугавпилсского края, заявили там, могли высказаться по этому поводу 14 лет назад.
В Министерстве охраны среды и регионального развития Латвии посчитали, что комментарий Элиты Баклане-Ансберга удовлетворит и успокоит граждан постсоветской республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на территориях современной Украины хранятся ядерные отходы Соединенных Штатов Америки.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.