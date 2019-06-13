Замглавы Народной милиции ДНР: США используют Украину как хранилище ядерных отходов

На территории современной Украины хранятся ядерные отходы Соединенных Штатов Америки.



США вынуждают Украину напасть на Россию / Новости от 26.12.2018 16:08

Об этом заявил заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам специалиста, прежний президент постсоветской республики Петр Порошенко заключил соглашение с Вашингтоном по захоронению ядерных отходов на территории Сумской области.

Эдуард Басурин заявил, что Соединенные Штаты Америки выделили на строительство хранилищ для ядерных отходов больше 100 миллионов долларов.

Но, отметил замглавы управления Народной милиции ДНР, большая часть средств была "разворована".

Из-за этого Киев не выполнил часть контракта по обеспечению надлежащего хранения отходов — тех денег, что не "разворовали", не хватило на строительство необходимого числа хранилищ.

Также, отмечает Эдуард Басурин, на нескольких особо важных объектах Киев не установил предусмотренные Вашингтоном системы радиационного контроля.

Соединенные Штаты Америки, уверен Басурин, рассматривают граждан постсоветской республики как людей третьего сорта и заинтересованы в использовании страны лишь в качестве сырьевого придатка и в целях захоронения на ее территории радиационных и химических отходов.