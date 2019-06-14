Иран отверг обвинения США в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения США в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, назвав их безосновательными. У Вашингтона нет даже косвенных доказательств причастности Тегерана к нападению, считают в ведомстве.



Атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе / Новости от 13.06.2019 12:17

Накануне Министерство обороны США заявило, что нападение на танкеры организовали военные Ирана, подорвав их с помощью магнитных мин. Соединенные Штаты также направили в Оманский залив ракетный эсминец "Арли Берк".

"Для любой стороны неприемлемо нападать на коммерческие суда. И Соединенные Штаты оценивают это таким образом, что Иран несет ответственность за эти атаки. Ни одна группа в этом районе не имеет ресурсов или навыков для подобных действий, кроме Ирана", - заявил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

В свою очередь Иран пообещал жестко реагировать на любые попытки блокады судоходства в заливе. В иранском МИД посчитали усиление американской военной группировки в регионе именно такой попыткой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 13 июня неизвестные атаковали два нефтяных танкера в Оманском заливе. По информации арабских СМИ, суда подорвали торпедами. На борту одного из танкеров находились 11 россиян, никто из них не пострадал благодаря своевременной эвакуации экипажем иранского судна.

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