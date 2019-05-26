Иранский генерал пригрозил "отправить на дно морское" корабли ВМС США

Иран отправит "на дно морское" корабли ВМС США вместе с их экипажем в Персидском заливе при "первой же их ошибке". Об этом заявил советник командира иранской революционной гвардии генерал Мортеза Курбани.



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По словам генерала, для этого хватит "всего двух ракет", которые разработаны иранскими специалистами и держатся в секрете, уточняет телеканал Al-Mayadeen. Советник выразил надежду на то, что "мудрые и опытные американские лидеры не позволят экстремистским элементами вступить в войну с Ираном".

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил о планах отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент - до 5 тысяч военнослужащих. Он объяснил это "необходимым усилением" для дальнейшего сдерживания Ирана. Министерство обороны США в настоящее время рассматривает запрос президента. В иранском МИД назвали предложение Трампа "угрозой для мира и стабильности".