Иран отправит "на дно морское" корабли ВМС США вместе с их экипажем в Персидском заливе при "первой же их ошибке". Об этом заявил советник командира иранской революционной гвардии генерал Мортеза Курбани.
По словам генерала, для этого хватит "всего двух ракет", которые разработаны иранскими специалистами и держатся в секрете, уточняет телеканал Al-Mayadeen. Советник выразил надежду на то, что "мудрые и опытные американские лидеры не позволят экстремистским элементами вступить в войну с Ираном".
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил о планах отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент - до 5 тысяч военнослужащих. Он объяснил это "необходимым усилением" для дальнейшего сдерживания Ирана. Министерство обороны США в настоящее время рассматривает запрос президента. В иранском МИД назвали предложение Трампа "угрозой для мира и стабильности".
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