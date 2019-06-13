Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе Оманского залива. По информации прессы, два нефтяных танкера подали сигнал бедствия.
Один из танкеров принадлежал норвежской компании Frontline, его экипаж состоял преимущественно из граждан России, Грузии и Филиппин. Представитель компании сообщил, что все 23 члена экипажа находятся в безопасности, их переправили на другое судно.
В арабских СМИ появилась информация, что танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об атаке на нефтяные танкеры Саудовской Аравии, которая стала причиной экстренного созыва саммита арабских стран. Власти Саудовской Аравии обвиняли в атаке Иран.
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