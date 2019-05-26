Соединенные Штаты опасаются направлять авианосец "Авраам Линкольн" в Персидский залив. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, капитан-лейтенант Али Фадави.
"Военные США в настоящее время находятся в самом слабом состоянии за всю их историю присутствия в Западной Азии. Количество американских кораблей в Персидском заливе также минимально", - приводит его слова агентство Fars.
Фадави добавил, что американский авианосец так и не решился зайти в залив, хотя должен был это сделать. Ранее командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади назвал присутствие американских военных кораблей в Персидском заливе "театральным и бесполезным". По его словам, Иран способен защитить границы от любых угроз.
В свою очередь, по данным американской разведки, Иран в настоящее время активно перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в район залива.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран отправит "на дно морское" корабли ВМС США вместе с их экипажем в Персидском заливе при "первой же их ошибке". С таким заявлением выступил советник командира иранской революционной гвардии генерал Мортеза Курбани.
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