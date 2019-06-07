Путин: Зеленскому стоит определиться с тем, чего он хочет добиться

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новоиспеченному главе Украины Владимиру Зеленскому следует "определиться".



«До побачення»: Путин приветствовал Зеленского за ответ по паспортам и попрощался по-украински / Новости от 29.04.2019 18:15

Своим мнением российский президент поделился на полях Петербургского международного экономического форума.

Владимир Зеленский, указал Владимир Путин, до сих пор продолжает выбранную им ранее риторику. Президент постсоветской республики, пояснил глава государства, называет Россию врагом, агрессором и оккупантом. Во время президентской гонки он говорил одно, посетовал Путин, а после — уже другое.

Зеленскому, поделился мнением Владимир Путин, стоит определиться с тем, чего именно и каким образом он хочет добиться.

Именно поэтому, указал президент Российской Федерации, он и не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

При этом, отметил Владимир Путин, российская сторона не отказывается от диалога с действующим президентом Украины. Москва и Киев будут работать, пообещал президент России.

Просто пока "никто не предлагал", — заявил Путин.

Напомним, что Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года. До этого он был знаменит как шоумен, сценарист, актер и телеведущий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский обвинил "оккупационные силы" Российской Федерации в обострении конфликта в Донбассе.

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