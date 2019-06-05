Зеленский обвинил "оккупационные силы" РФ на Донбассе в помехе переговорам в Минске

Действующий президент Украины Владимир Зеленский обратился к Российской Федерации по поводу ее "оккупационных сил" на Донбассе.



Зеленский рассказал о пережитом унижении от Порошенко / Новости от 19.01.2019 13:18

Так, заявил глава государства, "оккупационные силы" России, якобы присутствующие на территории юга-востока Украины, создают негативный фон для возобновления переговоров двух стран в Минске, столице Белоруссии.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Также действующий президент постсоветской республики указал на то, что Российская Федерации якобы обостряет конфликт на Донбассе посредством усиления артиллерийских обстрелов.

Лишь в последние дни, написал Зеленский, на юго-востоке страны из-за обстрелов "оккупационных сил" РФ погибли сразу трое солдат Вооруженных сил Украины. Еще столько же, указал глава государства, были серьезно ранены.

Отметим, что под "переговорами в Минске" Владимир Зеленский имеет ввиду соглашения, заключенные в интересах прекращения огня на Донбассе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если между США и Россией начнется война, то, по мнению американского профессора, начнется она на Украине — эпицентре и месте зарождения затянувшегося конфликта.

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