Действующий президент Украины Владимир Зеленский обратился к Российской Федерации по поводу ее "оккупационных сил" на Донбассе.
Так, заявил глава государства, "оккупационные силы" России, якобы присутствующие на территории юга-востока Украины, создают негативный фон для возобновления переговоров двух стран в Минске, столице Белоруссии.
Об этом Владимир Зеленский написал на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Также действующий президент постсоветской республики указал на то, что Российская Федерации якобы обостряет конфликт на Донбассе посредством усиления артиллерийских обстрелов.
Лишь в последние дни, написал Зеленский, на юго-востоке страны из-за обстрелов "оккупационных сил" РФ погибли сразу трое солдат Вооруженных сил Украины. Еще столько же, указал глава государства, были серьезно ранены.
Отметим, что под "переговорами в Минске" Владимир Зеленский имеет ввиду соглашения, заключенные в интересах прекращения огня на Донбассе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если между США и Россией начнется война, то, по мнению американского профессора, начнется она на Украине — эпицентре и месте зарождения затянувшегося конфликта.
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