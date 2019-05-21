Министерство иностранных дел Чехии поздравило с восхождением на престол Вестероса персонажа "Игры престолов" Брандона Старка.
"Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения", - сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
В публикации отмечается, что министерство приветствует окончание длительной гражданской войны в Западных землях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игра престолов" Сансу Старк, раскритиковала петицию с требованием переснять финальный сезон сериала.
По ее мнению, такое требование фанатов является неуважением по отношению к авторам, режиссерам и съемочной группе, которые работали над сериалом более 10 лет. Актриса добавила, что съемки последнего сезона заняли около 11 месяцев.
Более одного миллиона человек подписали петицию с требование переснять финальный сезон "Игры престолов". Фанаты утверждают, что история оригинального произведения закончилась еще в шестом сезоне сериала. Седьмой и восьмой сезон с нуля написали сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс. Именно два эти сезона оказались самыми провальными в истории сериала.
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