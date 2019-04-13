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Роскомнадзор сообщил об опасности ссылок на новый сезон "Игры престолов"

Наука

Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — предупредил об опасности ссылок на новый сезон популярного телесериала "Игра престолов".


Игра Престолов - пересказ 1-7 сезонов. Вспоминаем события перед премьером 8 сезона!

Соответствующее заявление появилось на официальной странице российского ведомства в социальной сети ВКонтакте.

Так, указывают специалисты Роскомнадзора, всего под прикрытием ссылок на новый сезон "Игры престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного программного обеспечения.

Чаще всего, предупреждает российское ведомство, пользователи сети интернет рискуют столкнуться с так называемыми троянцами. Благодаря вирусам подобного толка, напоминают в Роскомнадзоре, злоумышленники могут украсть с компьютера личную информацию пользователя.

Также, сообщают специалисты, желающий посмотреть новый сезон популярного телесериала может столкнуться с надоедливым рекламным программным обеспечением и загрузчиками — файлами, что устанавливают на компьютер пользователя ту или иную программу.

Самыми "опасными", сообщает также Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, являются обычно первая и заключительная серии сезона.

Напомним, что "Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, сыскавший у зрителей по всему миру небывалую славу. 14 апреля текущего года состоится показ финального, 8 сезона популярного телешоу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали тестирование принципиально новой функции. Так, в скором времени пользователи смогут отключать надоедливые уведомления из групповых чатов, не покидая их.

Фото: кадр из телесериала "Игра престолов".

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Темы вирус сериал Россия Роскомнадзор Игра престолов
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