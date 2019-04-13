Роскомнадзор сообщил об опасности ссылок на новый сезон "Игры престолов"

Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — предупредил об опасности ссылок на новый сезон популярного телесериала "Игра престолов".
Соответствующее заявление появилось на официальной странице российского ведомства в социальной сети ВКонтакте.
Так, указывают специалисты Роскомнадзора, всего под прикрытием ссылок на новый сезон "Игры престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного программного обеспечения.
Чаще всего, предупреждает российское ведомство, пользователи сети интернет рискуют столкнуться с так называемыми троянцами. Благодаря вирусам подобного толка, напоминают в Роскомнадзоре, злоумышленники могут украсть с компьютера личную информацию пользователя.
Также, сообщают специалисты, желающий посмотреть новый сезон популярного телесериала может столкнуться с надоедливым рекламным программным обеспечением и загрузчиками — файлами, что устанавливают на компьютер пользователя ту или иную программу.
Самыми "опасными", сообщает также Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, являются обычно первая и заключительная серии сезона.
Напомним, что "Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, сыскавший у зрителей по всему миру небывалую славу. 14 апреля текущего года состоится показ финального, 8 сезона популярного телешоу.
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Фото: кадр из телесериала "Игра престолов".
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