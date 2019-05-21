Актриса "Игры престолов" назвала неуважением требование переснять финал сериала

Актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игра престолов" Сансу Старк, раскритиковала петицию с требованием переснять финальный сезон сериала.



Фанаты раскритиковали финал «Игры престолов» / Новости от 20.05.2019 06:53

По ее мнению, такое требование фанатов является неуважением по отношению к авторам, режиссерам и съемочной группе, которые работали над сериалом более 10 лет. Актриса добавила, что съемки последнего сезона заняли около 11 месяцев.

"Так много людей трудились не покладая рук, но зрители просто хотят все выбросить, потому что это оказалось не тем, что они ожидали увидеть, просто неуважительно", - передает слова Тернер газета The New York Times.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более одного миллиона человек подписали петицию с требование переснять финальный сезон "Игры престолов". Фанаты утверждают, что история оригинального произведения закончилась еще в шестом сезоне сериала. Седьмой и восьмой сезон с нуля написали сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс. Именно два эти сезона оказались самыми провальными в истории сериала. В последнее время поток критики от фанатов значительно возрос из-за большого количества киноляпов.

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