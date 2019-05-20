Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым

Глава Чеченской республики Разман Кадыров сделал публикацию в Telegram по итогам инаугурации Владимира Зеленского. Российский политик отметил, что вступая в должность президента, Зеленский дал больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году.
Больше всего Кадырова оскорбило заявление Зеленского относительно возвращения Крыма в состав Украины. Глава Чеченской республики посоветовал новому президенту Украины раз и навсегда уяснить, что Крымский полуостров был, есть и будет территорией России.
Кадыров посоветовал Зеленскому относится к своим соседям с уважением, как это делает Россия.
"Если бы Россия нуждалась в чужих землях, то Киев бы уже давно стал российским областным центром на Западе. Но Россия не сделает этого никогда! Потому что мы с уважением относимся к своим соседям. Нам чужого не надо, но и свое мы не отдадим", - написал Рамзан Кадыров.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Рамзан Кадыров с сожалением воспринял приговор Кокорину и Мамаеву.
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