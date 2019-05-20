Лукашенко проигнорировал инаугурацию Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прилетел в Киев для участия в церемонии инаугурации Владимира Зеленского. Вместо него Белоруссию представлял заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.



Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины / Новости от 22.04.2019 11:24

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первом указе Владимира Зеленского на должности президента Украины. Он принял решение распустить Верховную Раду. Также Зеленский попросил парламентариев принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он потребовал уволить со своих должностей министра обороны Украины, главу Службы безопасности и генерального прокурора страны. "У вас на это будет два месяца", - добавил президент.

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