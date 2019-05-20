Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва во время своего выступления после принесения присяги.



Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая...

Зеленский попросил парламентариев принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он потребовал уволить со своих должностей министра обороны Украины, главу Службы безопасности и генерального прокурора страны. "У вас на это будет два месяца", - добавил президент, сообщает портал "Страна.ua".

По словам Зеленского, самая важная задача на президентском посту будет заключаться в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Ради мира я готов на все. Я готов потерять свою популярность и без колебаний готов ради этого потерять свою должность. Не мы начали эту войну, но нам ее завершать", - сказал он.

Президент призвал всех украинцев за рубежом вернуться на родину. "Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить успешную страну, я с радостью дам украинское гражданство", - добавил Зеленский.

Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая, она началась в 10 утра. В ходе торжественной церемонии он принес присягу и получил официальные символы власти - герб, булаву и печать.

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