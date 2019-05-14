МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Соединенные Штаты размещают ядерное вооружение в европейских странах для того, чтобы однажде его применить. С таким заявлением директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
По словам Ермакова, некоторые страны Европы делают вид, что ничего не происходит, не задумываются о том, что в современном мире ведется подготовка к ядерному конфликту с участием неядерных государств.
Он считает, что о режиме ядерного нераспространения не может идти и речи с учетом того, что "цивилизованные европейские страны" под давлением Вашингтона добровольно ставят себя на порог ядерной катастрофы, сообщает РИА "Новости".
На минувшей неделе в штаб-квартире ООН прошла встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия. Как отметил Ермаков, Россия на этой встрече первоочередно исходила из необходимости сохранить и обеспечить работу Договора о нераспространении ядерного оружия.
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