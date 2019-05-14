В МИД РФ предупредили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Соединенные Штаты размещают ядерное вооружение в европейских странах для того, чтобы однажде его применить. С таким заявлением директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.



МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

По словам Ермакова, некоторые страны Европы делают вид, что ничего не происходит, не задумываются о том, что в современном мире ведется подготовка к ядерному конфликту с участием неядерных государств.

Он считает, что о режиме ядерного нераспространения не может идти и речи с учетом того, что "цивилизованные европейские страны" под давлением Вашингтона добровольно ставят себя на порог ядерной катастрофы, сообщает РИА "Новости".

На минувшей неделе в штаб-квартире ООН прошла встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия. Как отметил Ермаков, Россия на этой встрече первоочередно исходила из необходимости сохранить и обеспечить работу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Читайте также:

Сенат США разработал пакет санкций против "Северного потока - 2"

Украина угрожает отказаться от минских соглашений, если РФ вернут право голоса в ПАСЕ