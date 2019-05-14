Сенат США разработал пакет санкций против "Северного потока - 2"

Сенат Соединенных Штатов подготовил законопроект, предусматривающий применение санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве магистрального газопровода "Северный поток - 2".
Как уточняет издание Foreign Policy, под ограничительные меры попадут, в первую очередь, те лица, которые сдают в наем суда, используемые в строительстве "Северного потока - 2". Им закроют въезд в США, а также заморозят банковские активы.
Напомним, проект газопровода подвергается жесткой критике со стороны американских властей, заявляющих о необходимости энергетической независимости европейских стран. Однако почти все государства ЕС, имеющие отношение к "Северному потоку-2", уже выдали свои разрешения на его строительство. В США призывают Европу закупать газ у американских компаний.
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