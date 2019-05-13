Украина угрожает отказаться от минских соглашений, если РФ вернут право голоса в ПАСЕ

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в незалежной готовы отказаться от минских соглашений, если России вернут право голосовать в ПАСЕ.
"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - приводит слова Климкина издание "Европейская правда".
Глава МИДа Украины признал, что прямой связи между минскими соглашениями и отношением Совета Европы с Россией прямой связи нет. Но, по его мнению, Украина может требовать от европейских стран не идти на встречу РФ.
Представители Франции на минувшей неделе сообщили, что не желают выхода России из Совета Европы.
Читайте также:
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
В Совете Европы назвали выход из него России "катастрофой"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны. Украине пора готовить гробы...
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.