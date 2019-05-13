Украина угрожает отказаться от минских соглашений, если РФ вернут право голоса в ПАСЕ

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в незалежной готовы отказаться от минских соглашений, если России вернут право голосовать в ПАСЕ.



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"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - приводит слова Климкина издание "Европейская правда".

Глава МИДа Украины признал, что прямой связи между минскими соглашениями и отношением Совета Европы с Россией прямой связи нет. Но, по его мнению, Украина может требовать от европейских стран не идти на встречу РФ.

Представители Франции на минувшей неделе сообщили, что не желают выхода России из Совета Европы.

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