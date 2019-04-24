Ситуация с Голанскими высотами подтвердила бессилие ООН

25 апреля исполнится ровно месяц со дня признания США Голанских высот суверенной территорией Израиля. Но изменилось ли что-то после решения Трампа? Признание Голан со стороны США стало полной неожиданностью для мировой общественности, поскольку эта тема долго оставалась "замороженной".



Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

Голаны принадлежали Сирии с 1944 года, однако Шестидневная война с Израилем в 1967 году привела к тому, что контроль над Голанами перешел к израильтянам. Только в 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке постановил признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В ООН осудили действия израильского парламента и признали его решение по Голанам недействительным в резолюции 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. Современные Голанские высоты разделены на три зоны влияния: сирийскую, израильскую и демилитаризованную, где размещены силы ООН.

О том, изменилось ли что-то после признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, "Правде.Ру" рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

— Изменилось ли что-то в мире после того, как США признали Голанские высоты территорией Израиля?

— Нет, ничего не изменилось. А что могло измениться в мире? Кому в мире нужны Голанские высоты?

— Двум странам: Сирии и Израилю.

— Что Сирия сейчас может сделать? Ничего. Разгромленная страна, слаба в военном отношении.

— Возможны какие-либо действия ООН?

Кто на ООН реагирует? Все, успокойтесь. Эти высоты израильские были, есть и останутся. Американцы признали — приятное сделали израильтянам. Трамп сыграл в свою игру. Все как и ожидалось, как и с Восточным Иерусалимом. Кто-то возмущается? Нет. Все как и положено.

— Теперь все так и останется?

— Да, с юридической точки зрения все законно, США признали Голанские высоты. Что для американцев очень хорошо, для израильтян вообще приятно.

— Какие-то изменения могут произойти?

— Никаких изменений не произойдет. Не произойдет! Все уже, все нормально.

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