Абсолютная победа: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре. Но что дальше?

Но и только — делать какие-либо выводы о том, какими будут первые шаги Владимира Зеленского после победы на выборах, преждевременно. Просто потому, что об этом не говорит ни он сам, ни в его окружении, отделываясь общими фразами.



Чего ожидать от президентских выборов на Украине

По данным экзитполов, Зеленский обошел Порошенко практически во всех регионах Украины. Причем на Востоке страны разрыв достигает 76 процентов.

На Западе Украины за Владимира Зеленского проголосовали 56,4 процента избирателей, за Петра Порошенко 43,6 процентов. На Востоке 88 и 12 процентов соответственно. В Центре страны — 72,3 и 27,7 процентов; на Юге — 86 и 14 процентов.

Опрос был проведен на 500 избирательных участках, в нем приняли участие 16 тысяч человек. Экзитпол был организован по заказу компании Global Management Association, Corporation (США) в интересах американских СМИ и британским изданием The Independent.

По данным украинского Центризбиркома, явка на выборах президента Украины к моменту закрытия избирательных участков (в 20.00) составила 62,83 процента.

Порошенко показал самый плохой результат голосования во вторых турах президентских выборов на Украине. При этом уходить из политики он не намерен — хотя и признал поражение. Осенью на Украине должны пройти парламентские выборы и теперь уже бывший президент рассчитывает взять реванш на них.

Что касается Зеленского, то пока неизвестно даже, кого он предложит на посты министров по своей квоте (это, в частности, глава МИД и министр обороны).

Инаугурация нового президента Украины должны пройти в конце мая. Вероятно, к этому моменту Зеленский и его окружения уже сделают какие-то шаги, по которым можно будет судить об их дальнейших действиях. Хотя это вовсе необязательно.

Из того же, о чем Зеленский говорил во время избирательной кампании и о чем заявил сегодня, можно отметить следующее:

- Заявил о намерении продолжать Минский процесс и пообещал кадровые перестановки;

- Будет "сильная информационная война", чтобы закончить военные действия в Донбассе. Что это такое - непонятно;

- Хочет переместить администрацию президента с Банковой улицы и отказаться от президентского кортежа;

- Самое понятное намерение - сменить генпрокурора. Сейчас это Юрий Луценко.

Шведский министр иностранных дел Маргот Вальстрем первой из иностранных политиков поздравила Зеленского с победой.

А вот в России пока не спешат. И в Госдуме по-прежнему считают актуальным рассмотрение заявления о непризнании результатов президентских выборов на Украине, аргументируя это массовыми нарушениями и фактическим исключением из участия в выборах миллионов избирателей.

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