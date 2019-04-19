"Это вопрос, чего хотят в Вашингтоне и к чему стремятся": политолог о выборах на Украине

Украина готовится к одному из самых ярких моментов избирательной кампании президента страны - на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдут дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые неоднократно оказывались под угрозой срыва.



Опубликованы данные последнего опроса перед вторым туром выборов на Украине

Смогут ли дебаты повлияют на проведение выборов на Украине? На этот вопрос по просьбе "Правды.Ру" ответил политолог Леонид Крутаков.

По его мнению, за такой срок, который остается до начала второго тура голосования 21 апреля, кардинально что-то отыграть и изменить нельзя. Социологические опросы показывают почти трехкратный отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко. Однако есть множество примеров того, что социология не работает и не отражает реальную картину того, что происходит на выборах. Самый очевидный пример этого - победа Дональда Трампа на выборах президента США.

"На мой взгляд, единственное, что может повлиять на выборы на Украине - это административный ресурс, который на первом этапе был размазан, потому что невозможно было нарисовать Порошенко резко много по сравнению с Тимошенко и другими кандидатурами", - считает эксперт.

Он обращает внимание на то, что Зеленский является "местным аналогом Ксении Собчак", которая вышла на выборы под лозунгом "Я кандидат против всех". Владимир Зеленский забирает протестный электорат, уставший от происходящего на Украине.

"Во втором туре та же Тимошенко и большинство встанут на сторону Порошенко, потому что Зеленский - это внутренний передел. Это Коломойский, это обида. Это все равно что у нас в России пришел бы к власти, условно говоря, Березовский или его человека поставили, после того что произошло с ним", - пояснил Леонид Крутаков.

Политолог отметил, что для действующего президента Украины важно собрать вокруг себя "элитный консенсус", чтобы никто не обратил внимания на массовые нарушения на избирательных участках. Если Порошенко сможет сделать так, чтобы элита страны не выступила против его победы во втором туре, то он останется у власти.

"Я по-прежнему, несмотря на все это, глубоко убежден, что Порошенко останется. Эта задача будет решаться чисто технически. Это не вопрос электоральных выборов и украинцев, что они думают и что хотят. Это вопрос, чего хотят в Вашингтоне и к чему стремятся. И второго Майдана не будет, даже если Порошенко злостно победит на этих выборах. Во-первых, националисты будут на стороне Порошенко. Они уже давно на его стороне и прикормленные сидят, поэтому выступать не будут. А во-вторых, никто не поднимется за Зеленского. Электорат Зеленского - это обездоленные и обиженные люди, почувствовавшие себя жертвами. А у Порошенко западный электорат - это интеллектуально заряженный, организационно выстроенный электорат, это реальные силы", - подчеркнул эксперт.

В этих условиях проведение дебатов на стадионе - всего лишь возможность для Порошенко "обозначить реальные выборы", поскольку нельзя просто ничего не делать, а потом вдруг победить.

"Помните, когда у нас в 1996 году у Ельцина был 1%, помните, какие цыганские пляски устроили по стране? Ельцин с концертами танцевал как медведь, на сцене под песни. Надо обозначиться, что идет активная кампания и что он реально побеждает. Сыграть-то игру надо. Надо, чтобы увидели, что он действительно там победил, здесь победил, здесь он оказался лучше. Надо погреметь, пошуметь, отвлекающие маневры произвести", - заключил Леонид Крутаков.

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