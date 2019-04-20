США планируют "надолго" остаться на Украине - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США будут наблюдать за Украиной, чтобы государство развивалось и совершенствовало демократию. Волкер отметил, что это произойдет независимо от того, кто одержит победу на выборах президента Украины.
Курт Волкер рассказал о телефонных разговорах госсекретаря США Майка Помпео с кандидатами на пост президента Украины — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
"Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. Он рассказал им, что США поддерживают суверенитет и целостность Украины. Помпео пояснил, что Соединенные Штаты Америки полностью поддержат выбор украинского народа и будут работать с избранным президентом", — рассказал Волкер.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Курт Волкер называл преимущества Петра Порошенко после первого тура президентских выборов на Украине.
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