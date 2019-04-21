В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией - приоритетным направлением

В случае победы на выборах президента Украины, связанное с контактами с Россией направление станет приоритетным для команды Владимира Зеленского.
Как сообщает агентство "РБК" со ссылкой на слова представителя штаба Зеленского Руслана Стефанчука, команда политика намерена разделить между собой зоны ответственности за разные направления.
"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным. Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он в беседе в агентством.
Напомним, что еще в апреле Зеленский заявлял о своей готовности к переговорам с президентом России для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, он намерен изменить формат минский формат и привлечь в переговоры максимальное количество стран.
Зеленский подчеркивал, что он никогда не пойдет на территориальные уступки и будет добиваться сохранения территориальной целостности Украины, а также не станет разменивать Крым на Донбасс. Политик неоднократно рассказывал про свой двух этапный план по установлению мира на Донбассе. Первый этап предполагает прекращение огня, а второй - возобновление социальных выплат жителям региона со стороны украинских властей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма" и примером для России того, как возможно сменить действующую власть.
Читайте также: Зеленский презентовал план по урегулированию конфликта в Донбассе
Зеленский пояснил свою позицию по Донбассу и Крымскому полуострову
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Сомнения в версии о "случайном пожаре" в Нотр-Даме появились сразу после того, как Макрон после трагедии выступил с речью о величии французской нации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?