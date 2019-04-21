В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией - приоритетным направлением

В случае победы на выборах президента Украины, связанное с контактами с Россией направление станет приоритетным для команды Владимира Зеленского.



Путин готов к диалогу с Зеленским / Новости от...

Как сообщает агентство "РБК" со ссылкой на слова представителя штаба Зеленского Руслана Стефанчука, команда политика намерена разделить между собой зоны ответственности за разные направления.

"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным. Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он в беседе в агентством.

Напомним, что еще в апреле Зеленский заявлял о своей готовности к переговорам с президентом России для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, он намерен изменить формат минский формат и привлечь в переговоры максимальное количество стран.

Зеленский подчеркивал, что он никогда не пойдет на территориальные уступки и будет добиваться сохранения территориальной целостности Украины, а также не станет разменивать Крым на Донбасс. Политик неоднократно рассказывал про свой двух этапный план по установлению мира на Донбассе. Первый этап предполагает прекращение огня, а второй - возобновление социальных выплат жителям региона со стороны украинских властей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма" и примером для России того, как возможно сменить действующую власть.

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