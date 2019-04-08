Зеленский презентовал план по урегулированию конфликта в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором рассказал о своем видении прекращения конфликта на юго-востоке страны. Зеленский утверждает, что этот вопрос не терпит промедления, поскольку каждый день на передовой гибнут люди.
"Каждый день, каждое новое утро мы начинаем с изучения сводок с передовых позиций. Мы видим, что ежедневно гибнут люди, и с этим нельзя мириться", — пояснил свою позицию Зеленский.
Владимир Зеленский считает, что Украина должна возобновить социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. По мнению Зеленского, люди, живущие в Донбассе являются такими же украинцами, как и жители западной части Украины, поэтому они должны получать пенсии и социальные выплаты.
Журналисты спросили Зеленского, возможен ли его диалог с Владимиром Путиным, на что кандидат в президенты утвердительно ответил "Да". Зеленский добавил, что: "Целостность Украины должна быть константной".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский назвал свое избрание президентом Украины первым шагом к возвращению Крыма. "Если мы победим — это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что это будет возможно только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем эту власть на Украине, мы покажем, что так может быть. А значит, можно и в России так", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
На фото: Владимир Зеленский
Читайте также:
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Зеленский — клоун или "слуга народа"?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.