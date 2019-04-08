Зеленский презентовал план по урегулированию конфликта в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором рассказал о своем видении прекращения конфликта на юго-востоке страны. Зеленский утверждает, что этот вопрос не терпит промедления, поскольку каждый день на передовой гибнут люди.

"Каждый день, каждое новое утро мы начинаем с изучения сводок с передовых позиций. Мы видим, что ежедневно гибнут люди, и с этим нельзя мириться", — пояснил свою позицию Зеленский.

Владимир Зеленский считает, что Украина должна возобновить социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. По мнению Зеленского, люди, живущие в Донбассе являются такими же украинцами, как и жители западной части Украины, поэтому они должны получать пенсии и социальные выплаты.

Журналисты спросили Зеленского, возможен ли его диалог с Владимиром Путиным, на что кандидат в президенты утвердительно ответил "Да". Зеленский добавил, что: "Целостность Украины должна быть константной".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский назвал свое избрание президентом Украины первым шагом к возвращению Крыма. "Если мы победим — это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что это будет возможно только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем эту власть на Украине, мы покажем, что так может быть. А значит, можно и в России так", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

На фото: Владимир Зеленский

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