Украинский генерал предрек распад России и посоветовал захватить часть ее территории

Украина должна захватить часть территории России в случае распада последней на ряд небольших государственных образований, которые затем будут поделены между ведущими странами региона. Такое мнение высказал украинский генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко.



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"Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или изменяют свой формат. Безусловно, это ждет и Россию, но главный вопрос состоит лишь в том - когда это произойдет", - сказал он в интервью порталу "Главред".

По словам Романенко, Украина должна действовать активно и использовать этот момент точно таким же образом, как и Россия поступила в 2014 году.

Напомним, что в субботу, 20 апреля, украинский военный обвинил Россию в готовности начать широкомасштабную войну уже в текущем году. Москва собирается напасть на Киев после выборов, когда ситуация на Украине еще не стабилизируется, посчитал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия готовится к началу полномасштабной континентальной войны в Европе. Свидетельством этого является усиление военного присутствия российских вооруженных сил на границе с Украиной.

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