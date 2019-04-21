Украинский генерал предрек распад России и посоветовал захватить часть ее территории

Украина должна захватить часть территории России в случае распада последней на ряд небольших государственных образований, которые затем будут поделены между ведущими странами региона. Такое мнение высказал украинский генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко.
"Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или изменяют свой формат. Безусловно, это ждет и Россию, но главный вопрос состоит лишь в том - когда это произойдет", - сказал он в интервью порталу "Главред".
По словам Романенко, Украина должна действовать активно и использовать этот момент точно таким же образом, как и Россия поступила в 2014 году.
Напомним, что в субботу, 20 апреля, украинский военный обвинил Россию в готовности начать широкомасштабную войну уже в текущем году. Москва собирается напасть на Киев после выборов, когда ситуация на Украине еще не стабилизируется, посчитал он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия готовится к началу полномасштабной континентальной войны в Европе. Свидетельством этого является усиление военного присутствия российских вооруженных сил на границе с Украиной.
Читайте также: Турчинов заявил о подготовке России к "полномасштабной войне в Европе"
Турчинов объявил существование Украины победой над Россией
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?