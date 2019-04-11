Турчинов заявил о подготовке России к "полномасштабной войне в Европе"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что Россия готовится к началу полномасштабной континентальной войны в Европе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
По его мнению, свидетельством этого является усиление военного присутствия российских вооруженных сил на границе с Украиной.
"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе", - заверил политик во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности.
Он выразил уверенность в том, что военная агрессия России против Украины будет осуществляться силами "шестой и четвертой армии Военно-космических сил", поскольку вдоль границы было размещено "восемь российских ракетных бригад".
Рядом с восточной границей также размещены восьмая армия Южного военного округа ВС России, а на севере - 20 армия Западного военного округа. Кроме того, подготовлен специальный резерв в составе первой танковой, 48 и 58 общевойсковых армий, подчеркнул Турчинов.
Секретарь Совбеза Украины не исключил того, что Россия может задействовать Черноморский флот, Каспийскую флотилию и 22-й армейский корпус, расположенный в Крыму.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Турчинова, Украина еще существует и это следует считать доказательством победы страны в гибридной войне с Россией.
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