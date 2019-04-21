Полиция Шри-Ланки задержала подозреваемых в организации взрывов

Полиция Шри-Ланки смогла установить организаторов серии взрывов в столице страны Коломбо и в еще нескольких городах, жертвами которых стали более 200 человек.
Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден сообщил о том, что полиции уже известно, кто стоит за атаками, однако имена этих людей или их принадлежность к каким-либо террористическим группам он раскрывать не стал, пишут местные СМИ.
По меньшей мере несколько взрывов были совершены смертниками, уточняют в полиции. В настоящее время задержано семь человек, которых подозревают в причастности к атакам. По мнению представителей полиции, за взрывами в гостиницах и церквях во время празднования католической Пасхи могут стоять радикальные исламские группировки. Однако пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.
Напомним, что утром 21 апреля в столице Шри-Ланки Коломбо, а также еще в двух населенных пунктах почти одновременно прогремело в общей сложности восемь взрывов. В результате погибли более 200 человек, среди которых также были и иностранные туристы. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести.
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